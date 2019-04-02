В Челябинске ждут Дмитрия Медведева на экологический форум

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев приедет в Челябинск, чтобы обсудить с общественниками, властями и единороссами вопросы экологии и систему обращения с твердыми коммунальными отходами.

Премьер примет участие в первом федеральном экологическом форуме, который пройдет в Челябинске 19 апреля в рамках партийного проекта «Единой России» «Чистая страна».

Напомним, о возможном участии в экологическом форуме председателя правительства Дмитрия Медведева сообщал депутат Госдумы, председатель комитета по экологии Владимир Бурматов еще 30 января во время отчетно-выборной конференции «Единой России».

Пока никто из организаторов официально не подтверждает приезд премьера в Челябинск, но подготовка к этому событию уже активно ведется.

Планируется, что в работе форума также примут участие руководители федеральных и региональных министерств и ведомств, депутаты, экологи, волонтеры, общественники.

Намечено обсудить вопросы реализации реформы обращения с отходами в регионах, качества атмосферного воздуха и квотирования выбросов, а также развития эковолонтерства.

К моменту прибытия высоких гостей не мешало бы привести Челябинск в порядок – очистить город от горы скопившегося за зиму мусора, да и прошлогоднюю листву убрать, вымести многосантиметровый слой пыли с обочин, привести в порядок дворы. Сейчас миллионный областной центр выглядит как никому брошенный на произвол судьбы замарашка. «Хоть вдоль гостевой дороги чище будет», - пишут в соцсетях челябинцы, комментируя возможный визит премьера, и надеются, что, хотя бы, на маршруте его следования подлатают дорогу.

Интересно, а как Дмитрий Медведев отреагирует на урны нового типа в Челябинске, которые были установлены в ноябре 2018 года в Советском районе города (преимущественно на гостевых маршрутах) и уже получили меткое название от горожан. Правда, районным властям, в отличие от жителей, они почему-то нравятся. Видимо, по их мнению, мусор, развевающийся в полупрозрачном мешке на ветру, - это очень красиво.