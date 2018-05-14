В челябинском городском бору посадят более 24-х тысяч сеянцев сосны

В челябинском городском бору за два дня, 15-го и 16-го мая, посадят более 24-х тысяч сеянцев сосны, что станет центральным событием Всероссийского дня посадки леса. В целом мероприятия, проводимые в рамках масштабной зеленой акции, продлятся на территории Челябинской области до первого июня.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в главном управлении лесами Челябинской области, в прошлом году в аналогичной акции принял участие глава региона Борис Дубровский. Губернатор вместе с учащимися школьных лесничеств высадил на территории челябинского городского бора молодые сосенки.

Как рассказал начальник ГУ лесами региона Виктор Блинов, «Всероссийский день посадки леса» является ежегодной акцией. Основной упор делается на проведение мероприятий по сохранению, восстановлению и приумножению национального лесного потенциала.

«Это посадки леса, а также очистка зеленых массивов от мусора, осуществление уходов за посадками, сбор лесосеменного сырья, - отметил Виктор Блинов. - Параллельно проводятся просветительские мероприятия в учебных заведениях, тематические выставки рисунков и фотографий».

В этом году к лесникам присоединятся представители целого ряда министерств и ведомств Челябинской области.

«Вопросы экологической тематики, в том числе озеленения региона находятся на личном контроле губернатора. В 2016 году по поручению Бориса Дубровского для благоустройства челябинского городского и каштакского боров были созданы специальные бригады. Они занимаются уборкой мусора, в том числе бытового, посадкой растений, производят санитарные рубки», - напомнили в ГУ лесами региона.