В челябинском зоопарке поселилась краснокнижная покалеченная сова

В челябинском зоопарке поселилась бородатая неясыть, сбитая машиной 21-го мая. На ПМЖ в муниципальный зверинец птица переехала после восстановления.

Краснокнижную сову, травмированную на дороге, спасли неравнодушные люди. Они накормили лесную красавицу и до приезда профессионалов охраняли птицу от возможных нападений хищников.

Орнитологи, которым позвонили спасители пернатой пострадавшей, сразу же выехали на место вместе со специалистами минэкологии региона. После оформления всех необходимых документов травмированную птицу транспортировали на ветеринарный осмотр.

Внешних повреждений у совы почти не было, кроме закрытого левого глаза, на котором специалисты обнаружили клеща. Кровососущее аккуратно сняли и сделали сове анализ крови. Клещевой энцефалит у неясыти не обнаружился. В ходе стационарного лечения не подтвердился и первичный диагноз о возможной контузии легкого, сообщили в пресс-службе министерства экологии Челябинской области.

Пернатая хищница в течение пяти дней прошла курс лечения и реабилитации в стационаре ветеринарного госпиталя и, в рамках социального проекта экологической направленности «Спасение диких птиц Челябинской области», была доставлена сотрудниками челябинского орнитологического общества в минэкологии региона. Впоследствии отдел федерального государственного надзора передал сову в добрые руки сотрудников МБУК «Зоопарк».

Как рассказала руководитель челябинского орнитологического общества Ирина Чухарева, сейчас птица чувствует себя лучше, у нее появился аппетит, исчезли симптомы дыхательной недостаточности. К сожалению, вернуться в природу сова уже не сможет: у нее поврежден один глаз. Но специалисты челябинского зоопарка уверяют: бородатой неясыти будут обеспечены надлежащий уход и самые комфортные условия существования.

Если вы обнаружили птицу, которой нужна помощь, обязательно сообщите об этом в отдел федерального государственного надзора министерства экологии Челябинской области по телефону: 8(351)264-74-41 (Челябинск). Сотрудники отдела в оперативном порядке осуществят выезд на место дислокации животного и примут меры для его спасения. Также можно обращаться к зоозащитникам, работающим с минэкологии по соглашению, в фонд «Спаси меня» по телефонам: 8(351)792‑95-78, 8(351)278‑88-28 или в региональную общественную организацию «Челябинское орнитологическое общество» по телефону: 8-950-749-44-09.