В Челябинской области началась весенняя посадка леса

В Челябинской области приступили к весенним работам по посадке леса. Общая площадь посадки лесных культур, запланированных главным управлением лесами региона, составит 2,4 тысячи гектаров. 250 гектаров молодого леса появится в ходе реализации федерального проекта «Сохранение лесов».

Для выполнения работ по воссозданию лесного фонда подготовлено 105 тракторов, 91 плуг, 22 лесопосадочные машины и более 1,3 тысячи сажальных мечей Колесова. Посадку леса будут выполнять 90 бригад.

«Первыми к лесовосстановительной компании подключились Брединское, Карталинское, Октябрьские и Пластовское лесничества. На сегодняшний день уже посажено 25,2 гектара лесных культур, также проведено дополнение лесных культур на площади 21,5 гектара. По мере готовности участков, в ближайшее время, начнутся работы на территории всей области», - сообщил исполняющий обязанности начальника ГУ лесами Челябинской области Сергей Лавров.

Как напоминают в пресс-службе ведомства, в прошлом году посадка на территории лесного фонда Челябинской области прошла на площади 1,8 тысячи гектаров.