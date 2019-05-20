В Челябинской области объявлено экстренное предупреждение

Заморозки в Челябинской области продляться до середины недели. Специалисты прогнозируют усиление ветра и понижение температур.

По данным Челябинского Гидрометцентра на территории Челябинской области ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду. Ночью и в утренние часы 21—22 мая в большинстве районов региона сохраняются заморозки в воздухе и на почве до минус трех градусов.

Ранее синоптики предупреждали о заморозках до 20 мая.

«При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям», - сообщили в МЧС по Челябинской области.

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Гражданам в этот период также настоятельно рекомендуется заблаговременно убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре и бытовые, и природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, существенно осложнить пожарную обстановку и работу пожарных.

«Руководители муниципальных образований, органов местного самоуправления, организаций, предприятий, жилищно-коммунальных служб должны своевременно принять меры и привести населённые пункты, объекты экономики и жилье в пожаробезопасное состояние. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры, немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар», - добавили в МЧС.