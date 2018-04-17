В Челябинской области открывается сезон весенней охоты

Сезон весенней охоты начинается в предстоящую субботу, 21 апреля, в семи районах Челябинской области - Агаповском, Брединском, Варненском, Верхнеуральском, Карталинском, Кизильском, Нагайбакском и Чесменском. В остальных районах – с 28 апреля.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве экологии региона, в течение 10 дней в этих районах разрешено будет охотиться на селезней с подсадной уткой из укрытия, на токующих самцов глухаря и тетерева.

С 28 апреля в остальных районах можно будет охотиться на эту пернатую дичь и на вальдшнепов на вечерней тяге. Охота на вальдшнепа на утренней тяге запрещена.

На период весенней охоты введен запрет на применение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом и нарезных стволов охотничьего огнестрельного комбинированного оружия. Кроме того, запрещено использовать пневматическое и метательное (луки, арбалеты) оружие, охотничье огнестрельное гладкоствольное оружие, снаряженное дробью (картечью) крупнее пяти миллиметров и пулями.

Не разрешается использовать во время охоты любые плавательные средства для преследования, выслеживания, поиска и добычи пернатой дичи. Можно только на лодке подобраться к месту падения добычи.

Нельзя будет охотиться на пернатую дичь с собаками охотничьих пород, ловчими птицами. Разрешается лишь с помощью подружейных собак искать подранков.

Введен запрет и на охоту с подхода, за исключением охоты на глухаря на току.

В весенний период запрещается охотиться на серых гусей, самок уток, тетерева, глухаря, болотно-луговую дичь, полевую и степную дичь, лысухи, рябчика, камышницу. Разрешается добыча серой вороны в случае, если она указана в разрешении на добычу пернатой дичи. Разрешается добыча волка при наличии соответствующего разрешения на добычу пушных животных. При охоте с подсадной уткой из укрытия допускается применение чучел уток. С одной подсадной уткой могут осуществлять охоту не более двух охотников.