В Челябинской области ожидается аномальная жара

Аномальная жара ожидает жителей Челябинской области в предстоящие выходные дни. Все службы, задействованные в тушении лесных пожаров, переходят на работу в усиленном режиме.

Па данным Гидрометцентра, в субботу и воскресенье, 29 и 30 июня, воздух будет прогреваться до плюс 32 градусов, в понедельник столбик термометра подберется к отметке плюс 34 градуса (в Челябинске – плюс 29-31 градус).

При этом небольшие дожди прогнозируются только в субботу, в воскресенье и понедельник осадков не ожидается. Будет преобладать 4-5 класс пожарной опасности.

Душную погоду с недостаточным содержанием кислорода в воздухе плохо переносят люди, страдающие сосудистыми расстройствами, эндокринными нарушениями, хронической кислородной и венозной недостаточностью.

"Основная задача на эти дни – недопущение ухудшения лесопожарной ситуации, - отметил исполняющий обязанности начальника Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров. - Любые действия с огнем на поле, в лесу или рядом с ним могут иметь страшные последствия. Южноуральцев просят быть бдительными и соблюдать правила пожарной безопасности в лесах".

В целях обнаружения возгораний наземное патрулирование будут выполнять более 190 оперативных групп.

Напоминаем, в случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55. Помимо этого, южноуральцы могут оставить сообщение на интернет-портале помоги-лесу74.рф.