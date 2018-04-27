В Челябинской области ожидается сильный ветер

В Челябинской области штормовое предупреждение продлено до конца дня, 27 апреля. В отдельных районах ожидается усиление ветра до 25 метров в секунду.

В связи с непогодой повышается вероятность возникновения аварий на объектах и линиях энергосистем, аварийного отключения систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач.

При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий, не оставлять без присмотра детей. Если сильный ветер застал на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям.

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабо укрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Гражданам в этот период также настоятельно рекомендуется заблаговременно убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.

Порывистый ветер может заметно повлиять на самочувствие людей с нервными и психо-эмоциональными расстройствами. Их состояние может ухудшиться вплоть до депрессивного.

По прогнозам челябинского гидрометцентра, в предстоящие выходные ожидается потепление до плюс 22 градусов. Но сильный ветер сохранится, порывы могут достигать 17-22 метров в секунду.