В Челябинской области ожидается сильный ветер, грозы и град

Завтра, 24 мая, атмосферные фронты принесут в Челябинскую область порывистый ветер, дожди и грозы.В такую погоду даже у здоровых людей ухудшается настроение, нарушается сон, снижается работоспособность, а состояние людей с нервными расстройствами может ухудшиться вплоть до депрессивного.

По данным челябинского гидрометцентра, ожидается юго-западный, западный ветер с порывами до 17-22 метров в секунду.

Температура воздуха ночью плюс прогнозируется плюс 10-15 градусов, в низинах будет холоднее - до плюс 5 градусов. В дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 25-30 градусов, в северных и горных районах чуть прохладнее - плюс 20-25 градусов.

Синоптики предупреждают, что в большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости).

Атмосферное давление будет падать и за сутки уменьшится на 10 с лишним единиц. Перепады давления негативным образом отражаются на самочувствии людей, страдающих заболеваниями сердца и сосудов.

При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий, не оставлять без присмотра детей. Если сильный ветер застал на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям.