В Челябинской области прогнозируют град, грозы и шквалистый ветер

В Челябинской области прогнозируют грозы, осадки с градом и сильный ветер. По данным синоптиков, до конца суток десятого июня и днем 11-го июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные дожди, грозы, местами с крупным градом, шквалистое усиление ветра до 25-ти метро в секунду.

В ГУ МЧС России по Челябинской области предупреждают о повышении вероятности возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Прогнозируется увеличение количества ДТП, появление заторов на дорогах. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев, увеличение площади природных пожаров до крупных.

В случае происшествий нужно незамедлительно звонить на телефоны экстренных служб: «112», «101» и «01».