В Челябинской области расширили круг получателей бюджетной субсидии на эко-проекты

Правительство Челябинской области расширило список социально-ориентированных некоммерческих организаций Челябинской области, которые в 2018 году получат субсидии из регионального бюджета на реализацию проектов в области экологии. Выросла и общая сумма дотаций.

Соответствующий документ, подписанный первый вице-губернатором Евгением Рединым, размещен на сайте правительства области

Изначально в списке получателей субсидии было пять некоммерческих организаций:

Южно-Уральское общественное волонтерское эко-движение «Время Че» (213 тысяч), фонд зоозащиты «Спаси меня» (166,54 тысячи рублей), детский оздоровительный лагерь Еланчик ПАО «ЧТПЗ» (213 тысяч), центр детско-юношеского туризма «Наследие» (213 тысяч), «Ассоциация волонтеров Южного Урала» (194,46 тысячи рублей). Общий объем поддержки этих некоммерческих организаций составил один миллион рублей.

Принято решение дополнительно выделить 194 тысячи рублей Челябинскому региональному экологическому общественному движению «Экология Челябинска» на реализацию проекта «Чистый берег».

«Время Че» на выделенные средства реализует проект «Эко-уроки Время Че».

Фонду зоозащиты «Спаси меня» компенсировали затраты, связанные со спасением, лечением и реабилитацией диких животных и птиц на территории области.

ПАО «ЧТПЗ» на бюджетные средства организовало профильную экологическую смену «Экополис» в своем лагере «Еланчик».

«Наследие» получило деньги на реализацию эколого-просветительского проекта «Познай себя, природу, Родину».

«Ассоциация волонтеров Южного Урала» за счет бюджетных средств проведет мероприятия в рамках российского проекта «Чистые игры».