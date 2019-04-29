В Челябинской области резкое ухудшение погоды

По данным Челябинского гидрометцентра 29 апреля в отдельных районах Челябинской области ожидается усиление ветра до 25 м/с и более, сильные осадки в виде дождя, снега, сильное отложение мокрого снега на провода, метели, на дорогах гололедица. В отдельных районах возможно установление временного снежного покрова.

В связи с этим повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, увеличением количества ДТП. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Также возможны резкие подъемы уровней воды на отдельных участках рек, интенсивный приток воды в пруды и водохранилища, подтопление низкой местности в населенных пунктах.

Информация об ухудшении погодных условий доведена до администраций муниципальных образований, единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС).

Как защититься от непогоды

При усилении ветра, мокром снеге и гололедице рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер застал вас на улице, необходимо укрыться в подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям.

В условиях резкого порыва ветра возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев. Гражданам в этот период также настоятельно рекомендуется заблаговременно(!) убрать хозяйственные вещи с балконов, закрыть окна. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре и бытовые, и природные возгорания могут существенно осложнить пожарную обстановку и работу пожарных.

При штормовом ветре часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров. Руководители муниципальных образований, органов местного самоуправления, организаций, предприятий, жилищно-коммунальных служб должны своевременно принять меры и привести населённые пункты, объекты экономики и жилье в пожаробезопасное состояние. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар.

Кроме того, в связи с прогнозируемыми погодными явлениями существует вероятность увеличения количества ДТП. Автовладельцам в этот период рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте. Также не рекомендуется парковать автомобили под деревьями.

Следите за сообщениями Главного управления МЧС России по Челябинской области! В случае необходимости звоните на телефон «112» или в ЕДДС вашего муниципального образования.