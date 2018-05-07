В Челябинской области сохраняется высокая вероятность лесных пожаров

Высокая вероятность возникновения лесных пожаров сохраняется в ряде территорий Челябинской области в связи с сухой и ветреной погодой.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, сегодня,7 мая, в юго-восточных районах Челябинской области местами ожидается высокая пожарная опасность. Завтра, 8 мая, в юго-восточных районах сохраняется, в юго-западных районах ожидается высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

По данным синоптиков, во вторник воздух по области прогреется до плюс 10-15 градусов, на юге региона – до плюс 20 градусов. Девятого мая столбик термометра поднимется до отметки плюс 22 градуса. При этом прогнозируется усиление ветра до 9-14 метров в секунду. В день Победы - днем отдельные порывы 12-17 метров в секунду.

Напомним, особый противопожарный режим введен на территории Челябинской области 28 апреля по распоряжению губернатора Бориса Дубровского. В Октябрьском районе с 29 апреля объявлен режим повышенной готовности, а в Красноармейском районе с 5 мая – режим чрезвычайной ситуации. В лесах региона запрещено разведение костров в лесу и пал сухой травы

С начала пожароопасного сезона в области уже ликвидированы 132 пожара на площади 2 тысячи 797,36 гектара. Наибольшее число пожаров отмечено на территории Шершневского (37), Кунашакского (20), Красноармейского (15), Увельского (13).

В случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55, попомнили в главном управлении лесами области.