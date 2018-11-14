В Челябинской области спасли на озере погибающего лебедя

В начале недели региональное министерство экологии проступило тревожное сообщение о том, что на озере Увильды в Челябинской области погибает дикий лебедь.

Сотрудники ведомства дали команду спасателям спасти краснокнижного лебедя-шипуна.

Местные спасатели и экологи отправились на озеро в то место, где южноуральцы заметили плавающего раненого лебедя. Птицу вытащили на берег, ее осмотрели специалисты и передали в фонд зоозащиты «Спаси меня. Местный Айболит Карен Даллакян внимательно осмотрел птицу и начал лечение в ветеринарной клинике.

У министерства экологии Челябинской области несколько лет назад заключило соглашение с фондом «Спаси меня» на сотрудничество. Весной этого года губернатор Челябинской области Борис Дубровский выделил субсидии для некоммерческих экологических организаций. Одним из проектов был проект Карена Даллакяна по спасению и реабилитации лебедей.

«В министерство экологии ежедневно поступают обращения от жителей области по поводу спасения диких животных. Мы оперативно реагируем на каждое из обращений, выезжаем на место и принимаем решения о необходимости спасения животного, - сообщил начальник отдела федерального госнадзора Антон Пешков. - В случае, если кто-то из жителей региона заметил животное, которому необходимо оказать помощь, то необходимо не предпринимать самостоятельных мер по его спасению. Просто надо позвонить в министерство экологии для подробных консультаций и выезда специалистов на место»

Фото: пресс-служба минэкологии Челябинской области