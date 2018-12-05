В Челябинской области стартовал фотоконкурс для селфи-туристов

Центр развития туризма Челябинской области по случаю предстоящего празднования 85-летия региона запустил любительский туристский фотоконкурс.

Его участникам предлагается составить маршрут, куда войдут достопримечательности и живописные места, которые будут отлично смотреться на селфи- автопортрете, сделанном на смартфон.

Правила конкурса просты: нужно сделать семь-десять селфи (одиночных или групповых – не важно) в пределах одного города или муниципального района, выложить на своей личной странице во ВКонтакте с хэштегом #Love_South_Ural. Каждую фотографию нужно сопроводить несколькими предложениями о том, что на ней изображено. Это может быть какое-то романтическое место в городе, заброшенные руины, природный объект, памятник – в общем, любая точка, на фоне которой захотят сфотографироваться туристы. Все фотографии должны составить единый маршрут, по которому сможет впоследствии пройти другой человек, сделав не менее интересные фотографии.

Участников конкурса ждут призы. Помимо сувенирной продукции, центр развития туризма подготовил для победителей подарочные сертификаты на тысячу рублей в магазин товаров для туризма и активного отдыха. Обладатель Гран-при получит пять сертификатов, за второе место вручат три сертификата, за третье – два. Кроме того, запланированы подарки и по отдельным номинациям: «Лучший городской селфи-маршрут», «Самый живописный селфи-маршрут», «Самые качественные селфи», «Самый экстремальный селфи-маршрут» либо «Самый романтичный селфи-маршрут».

Заявки принимаются до 13 января 2019 года. Жюри назовет победителей конкурса в день 85-летия Челябинской области – 17 января, а церемония награждения пройдет чуть позже, сообщает пресс-служба регионального ЦРТ.