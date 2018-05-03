В Челябинской области тепло и грозы

В четверг, 3 мая, в Челябинской области ожидается переменная облачность, в большинстве районов пройдут дожди, в отдельных районах грозы, утром местами туманы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске – плюс 6 градусов, влажность воздуха 71%, ветер юго-западный 3-5 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 12-14 градусов. По области – плюс 11-16 градусов, на юге – плюс 19-24 градуса. Ночью – плюс 1-6 градусов, в горах и низинах – до минус 2 градусов. Ветер юго-восточный, южный ночью 2-7 метров в секунду, отдельные порывы до 10 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду, отдельные порывы 12-17 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 746 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 743 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Восход солнца - в 5 часов 10 минут, заход - в 20 часов 33 минуты. Долгота светового дня – 15 часов 23 минуты. Луна стареющая.

По народному календарю – Окликание предков.

Перед каждым делом в этот день молились всей семьей. Впрочем, к работе и так относились со священным трепетом. В народе в этот день вспоминали поговорки о труде: «Лодырь на пашне — что трутень в улье»; «Хочешь хлеба с медом — берись за лопату»; «На полатях лежать — хлеба не едать». Этот день был важен для всех, кто занимался рыболовством: ловить рыбу 3 мая считалось большим грехом. Возможно, такое поверье было связано с тем, что примерно в это время многие речные виды рыб мечут икру. Кстати, по рыбьему молодняку крестьяне тоже гадали: если мальки разойдутся быстро, то сеять можно пораньше, а если долго будут оставаться вместе — то стоит подождать.

Именины в этот день: Александр, Гавриил, Григорий, Николай, Федор.