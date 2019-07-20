Присылайте свои новости

В понедельник, 22 июля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди, в горах до умеренных, грозы.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс 20 градусов, влажность воздуха 67%, ветер западный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 23-25 градусов, по области – плюс 22-27 градусов, на юге – до плюс 30 градусов. Ночью – плюс 13-18 градусов, при прояснении - до плюс 9 градусов. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду, отдельные порывы 10-15 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 735 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 736 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 44 минуты, заход - в 21 час 26 минут. Долгота светового дня - 16 часов 32 минуты. Луна стареющая.

По народному календарю Панкратий и Кирилл.

На Руси на Панкратия и Кирилла всей семьей пробовали первые огурцы. А самый первый огурец хозяйка должна была сорвать скрытно от всех и закопать в самом потаенном уголке огорода — в таком случае и следующий год будет урожайным.

Именины в этот день: Александр, Андрей, Иван, Кирилл, Константин, Михаил, Панкрат, Федор.