В Челябинской области угнетенный коршун получил вольную

В Челябинской области коршуна, обнаруженного на трассе Челябинск-Екатеринбург с поврежденным крылом, привели в норму и выпустили на свободу.

Хищника нашла местная жительница. Сердобольная жительница поселила могучую птицу у себя на балконе. Коршун ничего не ел и почти не пил. Обеспокоенная спасительница пернатого позвонила в челябинское орнитологическое общество. Те передали информацию в минэкологии региона.

Инспектор отдела федерального государственного надзора забрал коршуна, у которого, на первый взгляд, не было никаких повреждений.

Тем не менее, пернатого хищника срочно транспортировали в ветеринарный госпиталь. Рентген-снимок не выявил у коршуна никаких повреждений, аномалий или изменений мышечного тонуса. Однако врач отметил, что птица малоподвижна и чем-то угнетена.

«Это значит, что коршун здоров, но находится в сильном стрессовом состоянии, связанном с неправильным содержанием в искусственных условиях длительное время», - пояснила руководитель челябинского орнитологического общества Ирина Чухарева.

Как сообщает пресс-служба министерства экологии Челябинской области, хищника оставили в стационаре под наблюдением квалифицированных врачей, чтобы оценить поведение птицы во время и после кормления и принять решение о возможности выпуска здорового коршуна на свободу.

Орнитологи купили необходимый пернатому корм (в рамках социального проекта «Спасение диких птиц Челябинской области», проводимого при поддержке минэкологии региона). Получив пищу, коршун принялся активно есть, встал на ноги, а через сутки даже принялся выхватывать пинцеты у лечащих его врачей и хватать их за перчатки. Вскоре могучий хищник попытался перелетать с места на место.

Когда специалисты поняли, что коршун готов к вольной жизни, начальник управления охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания минэкологии Андрей Питовин в присутствии свидетелей выпустил хищнику на свободу. Коршун пересек поле и скрылся в лесу.

Минэкологии не раз сообщало о том, что самостоятельное изъятие птиц и зверей из природы может оказаться не только опасным для самих людей или нанести непоправимый вред животному, но и даже стать уголовным преступлением, если животное занесено в Красную книгу.

«Если вы обнаружили птицу, которой нужна помощь, обязательно сообщите об этом в отдел федерального государственного надзора министерства экологии Челябинской области по телефону 8(351)264-74-41 (Челябинск). Сотрудники отдела в оперативном порядке осуществят выезд на место дислокации пернатого и примут меры для его спасения. Также можно обращаться к зоозащитникам, работающим с минэкологии по соглашению: в фонд «Спаси меня» по телефону: 8(351)792‑95-78, 8(351)278‑88-28 или в региональную общественную организацию «Челябинское орнитологическое общество» по телефону: 8-950-749-4409», - напомнил начальник управления экологического просвещения Виталий Безруков.

Фото предоставлено минэкологии Челябинской области