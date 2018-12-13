В Челябинской области упразднят три памятника природы

В Челябинской области предлагается упразднить три особо охраняемые природные территории (ООПТ) регионального значения, которые занимают 0,18 тысячи гектара (0,02% ООПТ). На сегодня, по мнению специалистов, эти объекты не имеют особого природоохранного, научного, эстетического, рекреационного значения и не подлежат восстановлению.

Напомним, изначально в региональный парламент были внесены документы по упразднению 9 памятников природы регионального значения. Но затем минэкологии отозвало документы по шести объектам.

Документы по трем памятникам природы рассмотрел комитет Законодательного собрания по экологии и природопользованию на своем заседании.

Предлагается упразднить два памятника природы на территории Усть-Катавского городского округа (Геологический разрез древнейших известняков около деревни Шубино и Могильную скалу) и одну ООПТ в Нязепетровском районе (Реликтовый ельник площадью 100 гектар).

Геологический разрез был образован в апреле 1981 года для сохранения выходов древнейших горных пород в естественном состоянии. Проведенные обследования показали, что на сегодня выхода пород засыпан обрушившимся грунтом. Кроме того, были обнаружены следы активной добычи камня для хозяйственных целей. НА территории мало растительности (редких видов вообще нет) и животных.

Памятник природы Могильная скала образован в октябре 1987 года с целью сохранения в естественном состоянии скальных обнажений древнейших протерозойских органогенных известняков, а также имевшихся на этой территории растений и животных. Обследования показали, что высота скалы лишь в отдельных местах превышает 8 метров. Сложена она органогенными известняками, в которых много отпечатков древних животных и раковин. Растительности и животных осталось очень мало (редких видов не обнаружено), а вот насекомые обитают в большом разнообразии.

Реликтовый ельник образован в октябре 1989 года как уникальный участок произрастания высокобонитетных еловых насаждений естественного происхождения в возрасте 100–140 лет. Но в настоящий момент специалисты, проводящие обследование, не обнаружили возрастных высокобонитетных елей на площади 0,1 тысячи гектара. На этих участках в основном расту пихты, ели, сосны в возрасте не более 30–50 лет с незначительной примесью лиственницы, березы, осины. Обнаружены еще два вида сосудистых растений и обитают два вида бабочек, внесенных в Красную книгу Челябинской области (2005) и Красную книгу РФ (2008). Комитет ЗСО по экологии и природопользованию, учитывая наличие на обследованной территории видов, включенных красные книги, рекомендовал минэкологии провести работу по приданию ООПТ «Реликтовый ельник» статуса лесопарковых зеленых поясов в связи с наличием на этой территории краснокнижных бабочек.

После упразднения двух памятников природы на территории Усть-Катавского городского округа останется 9 ООПТ области общей площадью 6,5 тысячи гектаров (9,63% от площади округа), в том числе 8 расположены на берегах реки Юрюзань - Провальный ключ, Салаватская пещера, Хваточный гребень, Монахов гребень, Малый лимоновский гребень, Смирный гребень, Бурановская пещера, пещера Ключевая. «Комитет предложил минэкологии провести комплексное экологическое обследование долины реки Юрюзань, по берегам которой разрозненно располагаются восемь памятников природы, на предмет создания памятника природы, их объединяющего», – отметил председатель комитета Константин Струков.

На территории Нязепетровского района останутся семь особо охраняемых природных территорий общей площадью 25,25 тысячи гектаров (7,29% от площади района).

«Комитет также рекомендовал министерству экологии принять схему особо охраняемых природных территорий Челябинской области на период до 2035 года», - отметил Константин Струков.

На сегодня особо охраняемые природные территории регионального и федерального значения в Челябинской области занимают более 840 тысячи гектар, в том числе областные - 636,67 тысячи гектар (7,19% от площади региона). К федеральным относятся Ильменский заповедник, национальные парки «Таганай» и «Зюраткуль».

На следующей неделе вопрос о лишении трех особо охраняемых природных территорий их статуса будет рассмотрен на заседании Законодательного собрания области.