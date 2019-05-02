В Челябинской области ожидается сильный ветер
По данным Челябинского Гидрометцентра ночью и днем 3 мая на территории Челябинской области ожидаются порывы ветра до 22 м/с.
Повышается вероятность возникновения ЧС обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения, угрозой перехода природных пожаров на населенные пункты.
Возможно, повреждение слабо укрепленных конструкций, повреждение кровли, обрыв линий электропередач, вал деревьев, увеличение площади природных пожаров до крупных.