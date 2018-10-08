В Челябинской области усиливается ветер

На Южном Урале ожидается резкое усиление ветра. Существует вероятность увеличения количества ДТП.

По данным Челябинского Гидрометцентра, днем, 8 октября, в отдельных районах Челябинской области ожидается усиление ветра до 16-21 метров в секунду.

«При усилении ветра следует ограничить выход из зданий. Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам», - сообщили в региональном МЧС.

В период штормовых ветров следует, прежде всего, проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.

При скачках напряжения электрической сети в квартире немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошел пожар.

Кроме того, в связи с прогнозируемыми погодными явлениями и неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия существует вероятность увеличения количества ДТП. Автовладельцам рекомендуется соблюдать скоростной режим, корректировать маршруты движения. Пешеходам также рекомендуется соблюдать правила дорожного движения.