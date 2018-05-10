В Челябинской области в четверг свежо, небольшие дожди

В четверг, 10 мая, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдут небольшие дожди, на юге до умеренных.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске – плюс 5 градусов, влажность воздуха 67%, ветер северный 3-5 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 12-14 градусов. По области – плюс 12-17 градусов, в горах и низинах – до плюс 7 градусов. Ночью – плюс 2-7 градусов, в горах и низинах – до минус 3 градусов. Ветер северный 5-10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 738 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 740 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Восход солнца - в 4 часов 55 минут, заход - в 20 часов 47 минут. Долгота светового дня – 15 часов 52 минуты. Луна стареющая.

По народному календарю – Семен Ранопашец.

Свое прозвище Семен (Симеон) получил из-за того, что повсюду на Руси уже начиналась пахота. Для северных и центральных областей она считалась ранней. «Рано паши — урожаи хороши», — говорили в народе. Но спешить с посевом тоже было нельзя. Хлеб было принято сеять только в теплую погоду — и в теплую землю. Чтобы понять, готова ли почва принять зерно, на нее клали обе руки и проверяли, насколько она прогрелась. Также говорили, что пахать пора, когда лес одевается в листву.

Именины в этот день: Анастасия, Георгий, Иван, Иларион, Мария, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан.