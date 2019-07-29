В Челябинской области в понедельник дожди, грозы и град

В понедельник, 29 июля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, в большинстве районов пройдут дожди, местами сильные и очень сильные, грозы, град, местами крупный.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске будет плюс 17 градусов, влажность воздуха 97%, ветер южный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 22-24 градуса, по области – плюс 22-27 градусов, в горах - плюс 17-22 градуса. Ночью – плюс 10-15 градусов. Ветер южный с переходом на западный 7-12 метров в секунду, отдельные порывы 15-20 метров в секунду, при грозах до 25 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 722 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно повысится до 724 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 4 часов 56 минут, заход - в 21 час 4 минуты. Долгота светового дня - 16 часов 8 минут. Луна стареющая.

По народному календарю Финогеев день.

Считалось, что ко дню Афиногена, или Финогея, как его называли на Руси, лето проходит самую знойную пору. Сам же праздник имел огромное значение для крестьян — во многих районах начинали жать рожь. Первый сжатый сноп называли именинным.

В Афиногенов день обращали внимание на приметы. Если ботва у моркови поникала — это предвещало дождь. А когда начинались частые туманы, можно было готовиться к сбору грибов. Лето неуклонно приближалось к осени, птицы переставали петь. «На Афиногена и пташка задумывается»; «Заря ходит — птичьи перья подбирает», — замечали люди.

Именины в этот день: Алевтина, Валентина, Иван, Матрона, Павел, Петр, Федор, Юлия, Яков.