В Челябинской области в понедельник тепло, дождь и ветер

В понедельник, 7 мая, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, в большинстве районов пройдет дождь.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске ожидается плюс 9 градусов, влажность воздуха 71%, ветер западный 4-6 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске ожидается плюс 13-15 градусов. По области – плюс 11-16 градусов, на юге – до плюс 20 градусов. В ночные часы – плюс 2-7 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 метров в секунду, отдельные порывы ночью до 15 метров в секунду, днем до 20 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 738 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 739 миллиметров ртутного столба. Небольшие геомагнитные бури.

Солнце взойдет в 5 часов 1 минуту, заход – в 20 часов 41 минуту. Долгота светового дня 15 часов 40 минут. Луна стареющая.

По народному календарю Евсей — Овсы отсей.

К этому дню нужно было закончить посев овса — отсюда и прозвище Евсея. Об этом злаке говорили: «Овес любит хоть в воду, да в пору», — это означало, что сеять овес нужно было строго в определенное время, независимо от погоды и состояния почвы. Впрочем, существовали и особые приметы.

Сеять овес можно было, когда начинает распускаться береза, когда появляются крылатые муравьи, когда с ивы летит пух. По некоторым признакам судили и о будущем урожае; хорошим предзнаменованием считалось, если на Евсея появляется много комаров. Даже если в начале мая стояла хорошая погода, крестьяне не спешили радоваться. Они знали, что после Евсеева дня может быть еще 12 дней морозов.

Именины в этот день: Алексей, Валентин, Елизавета, Иннокентий, Евсей, Иосиф, Леонтий, Николай, Савва, Сергей, Фома.