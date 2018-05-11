В Челябинской области в разгаре лесокультурный сезон
В Челябинской области продолжается посадка лесных культур. На сегодняшний день лесничествами Южного Урала создано более 478 гектаров лесных культур, а также проведено дополнение на площади 198 гектаров и посеяны семена в питомниках на площади 3,72 гектара.
Как напоминают в главном управлении лесами Челябинской области, лесокультурный сезон стартовал в регионе 23 апреля. Его открыли в Кизильском участковом лесничестве Брединского лесничества. Первыми лесокультурную кампанию завершили Красноармейское и Карталинское лесничества.
В настоящее время идут активные работы по посадке и дополнению лесных культур на территории 20-ти лесничеств области.
Проведение лесовосстановительных мероприятий – один из основных приоритетов работы главного управления лесами региона.
«Наша главная задача – соблюдать баланс между вырубкой лесов и их восстановлением. Мероприятия по посадке лесных культур проводятся на гарях, пустырях, прогалинах, местах вырубок», - подчеркнул заместитель начальника ГУ лесами Челябинской области Александр Барановский.
По его словам, важным аспектом является качественное и своевременное выполнение работ по воспроизводству лесов в соответствии с погодными и климатическими условиями.
Как отмечают в ведомстве, по итогам 2017 года Челябинская область перевыполнила план, восстановив леса на площади 2,3 тысячи гектаров.