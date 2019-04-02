В Челябинской области восстановят почти 3,5 тысячи гектаров леса

В Челябинской области этой весной будет восстановлено почти три с половиной тысячи гектаров леса. На двух с половиной тысячах гектаров состоится посадка лесных культур. Для хранения посадочного материала подготовлены ледники.

Как рассказал начальник отдела охраны, защиты и воспроизводства лесов ГУ лесами Челябинской области Петр Арлашов, посев в лесных питомниках составит 7,7 гектара, что обеспечит потребность в посадочном материале на будущие годы.

По его словам, в 2018 году фонд лесовосстановления на территориях лесничеств Южного Урала увеличился на 680 гектаров и составляет сегодня 44,5 тысячи гектаров.

В страховом фонде главного управления лесами хранится почти 400 килограммов семян, из них более 70-ти килограммов - это семена хвойных пород. В этом году планируется заготовить 822,6 килограмма лесных семян, в том числе 522,6 килограмма хвойных.

Как сообщил заместитель начальника ГУ лесами региона Александр Барановский, в этом году для обеспечения охраны лесов от пожаров лесничествами и арендаторами сформированы силы и средства пожаротушения. Мероприятия противопожарного обустройства лесных участков по итогам прошлого года - выполнены.

В круглосуточном режиме организована работа региональной диспетчерской службы. Общая группировка сил и средств для тушения лесных пожаров на Южном Урале составляет 4,4 тысячи человек и 1,7 тысячи единиц техники.