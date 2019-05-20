В Челябинской области за субботу стало почти на десять тысяч тонн мусора меньше

В Челябинской области участники состоявшихся в минувшую субботу, 18-го мая, «Чистых Игр» - командных соревнований по очистке территорий от мусора и разделению отходов – собрали в общей сложности 9,4 тонны «урожая».

В играх принимали участие команды министерств экологии и социальных отношений Челябинской области, Общественной палаты, главного управления лесами, региональных ГУФСИН и Росприроднадзора, 11-го лицея Челябинска и другие.

Из тысячи 168-ми собранных общими усилиями мусорных мешков 446 заполнили смешанные отходы, 327 - пластик, 336 мешков - стекло. 149 мешков ушло под собранные покрышки, 58 - под батарейки.

В челябинском городском бору на Изумрудном карьере 36 участников собрали 0,67 тонны мусора, на станции детской железной дороги «Водная» 82 человека собрали 1,7 тонны. В Коркино 54 любителя чистоты заполнили свои мешки двумя тоннами отходов. В поселке Октябрьском в играх приняли участие 55 человек, избавивших родной населенный пункт от 2,2 тонны мусора. В селе Уйском 19 игроков собрали 1,1 тонну отходов, в Златоусте 59 человек собрали 0,66 тонны мусора.

Как сообщает общественное движение «АнтиСмог», участники состязаний не просто собирали и разделяли мусор, но и решали экологические загадки, находили артефакты. За все свои старания игроки получали баллы. Статистика игр велась в реальном времени на сайте и в мобильном приложении.

Впервые в Челябинской области был разыгран региональный Кубок чистоты. Его обладателем стала команда «Новая школа чистоты» - постоянный участник «Чистых игр».

Фото движения «АнтиСмог»