В четверг в Челябинской области небольшой дождь и ночные заморозки

В четверг, 26 апреля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске ожидается плюс 2 градуса, влажность воздуха 77%, ветер западный 2-4 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске ожидается плюс 10-12 градусов. По области – плюс 9-14 градусов. В ночные часы – от минус 4 до плюс 1 градусапри прояснении – до минус 7 градусов. Ветер западный, юго-западный 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 742 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно повысится до 744 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Солнце взойдет в 5 часов 25 минут, заход – в 20 часов 20 минут. Долгота светового дня 14 часов 55 минут. Луна растущая.

По народному календарю Фомаида Медуница.

На Фомаиду люди отправлялись в лес собирать медуницу, которую использовали при заваривании чаев и приготовлении салатов. Удивительно, но в народе верили, что этот душистый цветок пчелы облетают за семь верст. Также в этот день можно было рвать первые всходы щавеля, который клали в салат и в щи.

Именины в этот день: Георгий, Дмитрий, Марфа.