Присылайте свои новости

Откуда берётся кислород, чем полезны птицы и почему нужно бережно относиться к окружающей природе - об этом воспитанникам детского сада №378 рассказали вчера, 16 июля, на открытии в детском учреждении экологической гостиной.

На протяжении многих лет с помощью педагогов дети и их родители своими руками разбивают во дворе детского сада цветочные клумбы, занимаются озеленением и ландшафтным дизайном. В рамках реализации проекта «Цветущие грёзы» маленькие садоводы превратили цветники на территории детсада в целые коллекции растений и создали самые настоящие тематические композиции. По словам педагогов, такие мероприятия помогают детям больше узнать об экологической грамматике, здоровом образе жизни и трудовом воспитании. Благодаря коллективным стараниям детский сад №378 стал победителем конкурса «Цветущий город».

В экологических конкурсах и проектах в детском саду участвуют целыми семьями. В их числе такие важные проекты как «Покормите птиц зимой», «Первоцветы нашего детского сада», «Трудовое воспитание дошкольников», «Экологическая мозаика» и другие, а также экологический марафон детского творчества «Я люблю природу Южного Урала» и многие городские эко-конкурсы.

Очередным мероприятием стало открытие экологической гостиной в детском саду. Воспитатели в игровой форме объяснили ребятишкам, что такое фотосинтез и как правильно ухаживать за растениями, рассказали, как птицы помогают лесу, поедая вредных насекомых, а также напомнили, как правильно вести себя на природе и почему важно с детства заботиться о «зелёных лёгких» планеты. В празднике принял участие представитель министерства экологии. Он поблагодарил педагогов и родителей за активное участие в экологическом воспитании детей и наградил самых активных грамотами и сувенирами.