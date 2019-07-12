Присылайте свои новости

В детском саду №378 открыли экологическую гостиную для самых маленьких
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Валерий Иванов
Среда обитания
Сегодня, 11:36

Откуда берётся кислород, чем полезны птицы и почему нужно бережно относиться к окружающей природе - об этом воспитанникам детского сада №378 рассказали вчера, 16 июля, на открытии в детском учреждении экологической гостиной.

На протяжении многих лет с помощью педагогов дети и их родители своими руками разбивают во дворе детского сада цветочные клумбы, занимаются озеленением и ландшафтным дизайном. В рамках реализации проекта «Цветущие грёзы» маленькие садоводы превратили цветники на территории детсада в целые коллекции растений и создали самые настоящие тематические композиции. По словам педагогов, такие мероприятия помогают детям больше узнать об экологической грамматике, здоровом образе жизни и трудовом воспитании. Благодаря коллективным стараниям детский сад №378 стал победителем конкурса «Цветущий город».

В экологических конкурсах и проектах в детском саду участвуют целыми семьями. В их числе такие важные проекты как «Покормите птиц зимой», «Первоцветы нашего детского сада», «Трудовое воспитание дошкольников», «Экологическая мозаика» и другие, а также экологический марафон детского творчества «Я люблю природу Южного Урала» и многие городские эко-конкурсы.

Очередным мероприятием стало открытие экологической гостиной в детском саду. Воспитатели в игровой форме объяснили ребятишкам, что такое фотосинтез и как правильно ухаживать за растениями, рассказали, как птицы помогают лесу, поедая вредных насекомых, а также напомнили, как правильно вести себя на природе и почему важно с детства заботиться о «зелёных лёгких» планеты. В празднике принял участие представитель министерства экологии. Он поблагодарил педагогов и родителей за активное участие в экологическом воспитании детей и наградил самых активных грамотами и сувенирами.

"Экологическую культуру молодёжи нужно формировать ещё с детского сада, - этому способствуют различные экологические акции и конкурсы. То, какой станет наша страна через десять лет, во многом определят сегодняшние дети. Поэтому так важно сформировать их правильное отношение к экологии и уровень экологической культуры. Важно, чтобы ребята уже сейчас больше узнавали о природе родного края, о том, что её нужно беречь. Мы должны им рассказывать о раздельном сборе отходов, учить рациональному потреблению ресурсов планеты и объяснять, почему нужно сберегать природные комплексы. Надеемся, что всё больше дошкольных учреждений, образовательных организаций и родителей присоединятся к экологическому воспитанию подрастающего поколения», - отмечает начальник Управления экологического просвещения Виталий Безруков.

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