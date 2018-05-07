В Горном кластере отвечать за ТБО будет предприятие из Сатки

В Горном кластере отвечать за коммунальные отходы будет предприятие из Сатки. «Комритсервис» начнет обслуживать Саткинский, Усть-Катавский, Ашинский, Катав-Ивановский районы и город Трехгорный.

За право стать регоператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Горного кластера, который объединяет в себе территории Саткинского и Усть-Катавского районов, боролось две компании.

В результате регоператором по Горному кластеру стало МУП «Комритсервис» из Сатки.

«С сегодняшнего дня в Челябинской области формирование новой системы обращения с коммунальными отходами переходит на новый этап – у нас выбраны все регоператоры во всех пяти кластерах. Теперь вопросы, связанные с утилизацией отходов, будут решать не муниципальные власти, не каждый район по-своему, а региональные операторы по установленным нормативам с централизованным контролем качества и оплатой этой услуги. Задача регоператора: аккумулировать средства населения за вывоз мусора, выбрать подрядчиков, наладить потоки вывоза, обработки и захоронения ТКО и контролировать качество их работы. Как только новая схема работы будет налажена и станет функционировать правильно, выиграют все: и жители, и организации, которые работают на этом рынке, и власть», - пояснила исполняющий обязанности министра экологии Челябинской области Яна Куприкова.

В ближайшее время регоператору и инвесторам в Горном кластере необходимо организовать новую систему обращения с коммунальными отходами в четырех муниципальных районах: Саткинском, Усть-Катавском, Ашинском, Катав-Ивановском и Трехгорном. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии Челябинской области.

На сегодняшний день в кластере региональным оператором эксплуатируется полигон твердых коммунальных отходов, расположенный в Сатке, в последующем будет произведена его реконструкция.

В Трехгорном также есть свой полигон захоронения, который реконструируют.

В Горном кластере запланировано создание четырех объектов.

За счет средств федерального экологического сбора минэкологии и муниципалитеты построят мусоросортировочные комплексы в Сатке и Трехгорном, мусороперегрузочные станции с элементами сортировки в Усть-Катаве и Аше.

Регоператор должен будет заключить договоры на оказание услуг с собственниками отходов, населением и предприятиями, которые осуществляют транспортировку, сортировку, переработку и захоронение мусора. Затем он обязан обосновать и согласовать тариф с министерством тарифного регулирования Челябинской области. В состав единого тарифа регоператора входят тарифы на сбор, транспортировку, сортировку мусора, на его обезвреживание и захоронение на полигоне.