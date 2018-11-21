В Копейске после летней бури до сих пор не убрали поваленные деревья

Жители Копейска жалуются на нерадивых коммунальщиков в администрацию города. С момента стихийного бедствия в августе этого года прошло длительное время, но ее последствия до сих пор не устранены. Хотя мэрия города в те дни сообщила о том, что все последствия устранены в течение нескольких дней.

Жильцы улицы Кожевникова сетуют на то, что до сих пор после летней бури, которую уже никто не вспоминает, остались поваленные деревья. Такое же безобразие творится на Коммунистическом проспект возле торгового комплекса «Невский».

После звонка в администрацию Копейского округа, корреспонденту информационного агентства «Урал-пресс-информ» предложили сделать официальный запрос по поводу неубранных деревьев. Запрос мы сделали, теперь ждем реакции чиновников и коммунальных служб на сложившуюся ситуацию.

Напомним нашим читателям, 22 августа страшный ураган пронесся по городу, причинив огромный ущерб. Где-то деревья падали на припаркованные автомобили, где-то на детские площадки. В детском саду №52 огромное дерево вырвало с корнем и завалило на игровую детскую площадку. По счастливой случайности, в это время детей уже в дошкольном учреждении не было.

Фото: социальная группа «Подслушано Копейск»