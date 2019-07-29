В Магнитогорске фигурно обрезают деревья и кустарники

В Магнитогорске начали проводить фигурную обрезку деревьев и кустарников. Спикер городского Собрания депутатов Александр Морозов привёл в пример управляющим компаниям центральные улицы города.

На главных проспектах, второстепенных улицах, в парках и скверах косят газоны. Проводят фигурную обрезку кустарников и деревьев.

«Но такая картина не везде. Во дворах, где порядок наводят управляющие компании, совсем другая картина. Как в песне – трава по пояс…», - отметил Александр Олегович.

Так выглядят, конечно, не все кварталы. Есть и ухоженные, со скошенной травой, подстриженными палисадниками и красивыми клумбами.

Все зависит от разгильдяйства или, наоборот, аккуратности, управляющей компании и жителей.

Глава города Сергей Бердников поддержал Александра Морозова и вместе с ним призвал руководителей и специалистов управляющих компаний обратить внимание на внешний вид дворовых территорий.