В Магнитогорске фигурно обрезают деревья и кустарники
Среда обитания
Сегодня, 17:26

В Магнитогорске начали проводить фигурную обрезку деревьев и кустарников. Спикер городского Собрания депутатов Александр Морозов привёл в пример управляющим компаниям центральные улицы города.

На главных проспектах, второстепенных улицах, в парках и скверах косят газоны. Проводят фигурную обрезку кустарников и деревьев.

«Но такая картина не везде. Во дворах, где порядок наводят управляющие компании, совсем другая картина. Как в песне – трава по пояс…», - отметил Александр Олегович.

Так выглядят, конечно, не все кварталы. Есть и ухоженные, со скошенной травой,  подстриженными палисадниками и красивыми клумбами.  

Все зависит от разгильдяйства или, наоборот, аккуратности, управляющей компании и жителей.

Глава города Сергей Бердников поддержал Александра Морозова и вместе с ним призвал руководителей и специалистов управляющих компаний обратить внимание на внешний вид дворовых территорий.

Отправить новость
Общество
18.07.19 16:39
В Магнитогорске можно пройти «километры добра»
Спорт
17.07.19 10:45
В окрестностях Магнитогорска прошла школа каратэ
Общество
08.07.19 15:25
Юным магнитогорцам вручили главный документ
Общество
01.07.19 17:21
Четверо магнитогорцев получили знаки отличия
25.07.19 17:47
Заключенные из Челябинска обеспечат Россию ассенизаторскими машинами
25.07.19 17:42
Ученые Санкт-Петербургского горного университета взяли на экоконтроль Коркинский разрез
25.07.19 15:55
В Челябинске ищут предприятия, загрязняющие атмосферу в период НМУ
25.07.19 09:20
В пятницу в Челябинской области будет тепло и солнечно
24.07.19 15:08
Жители Копейска пожаловались на удушливый химический запах
24.07.19 14:56
Дымная завеса накрыла Челябинскую область из-за природных пожаров
24.07.19 13:08
Качество атмосферного воздуха в Магнитогорске улучшилось
24.07.19 12:21
Алексей Текслер: Главное - не просто сохранять леса, а увеличивать их площади
24.07.19 11:56
На Таганае считают редкие цветы
24.07.19 10:48
Эксперты-экологи Челябинска по снегу определили самые чистые районы города
Общество
Сегодня, 11:45
Челябинские дороги для большегрузов будут закрыты только на две недели
Политика
Сегодня, 17:16
Владимир Мякуш: Необходимо повысить информированность людей о нацпроектах и привлечь их к активному участию в их реализации
Новости
Сегодня, 17:45
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 30 июля
Сегодня, 17:28
Общество
В Челябинске завершился первый этап масштабного кадрового проекта
Сегодня, 17:00
Происшествия
Полицейские Челябинска пожинают плоды операции «Мак»
Сегодня, 16:02
Общество
Владимир Мякуш предложил вернуться к обсуждению инициативы о введении почетного звания «Город трудовой славы»
Сегодня, 15:27
Происшествия
Экс-начальник управления ЖКХ Троицкого района остался на свободе
Опрос

Надо ли переносить автовокзал из Дворца спорта «Юность»?

Материалы рубрики
25.07.19 17:47
Среда обитания
Заключенные из Челябинска обеспечат Россию ассенизаторскими машинами
25.07.19 17:42
Среда обитания
Ученые Санкт-Петербургского горного университета взяли на экоконтроль Коркинский разрез
20.07.19 02:56
Среда обитания
Южноуральцев предупредили об ухудшении погодных условий
15.07.19 14:55
Среда обитания
В Челябинске заменят засохшие ели и заболевшие липы
15.07.19 11:32
Среда обитания
Вторник на Южном Урале будет жарким, кратковременные дожди
Теги
Александр Морозов
Магнитогорское городское Собрание депутатов
Сергей Бердников
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика