В «национальном экологическом рейтинге регионов России» Челябинская область заняла предпоследнее место

Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной «Национальный экологический рейтинг регионов РФ» по итогам осени 2018 года. Данный проект реализуется при поддержке гранта Президента Российской Федерации.

По итогам осени 2018 года в «Национальном экологическом рейтинге регионов РФ», публикуемом уже более 10 лет, лидирующую позицию заняла Тамбовская область, на втором месте расположился Алтайский край и на третьем Республика Алтай. Челябинская область – один из самых грязных регионов России. Она занимает предпоследнее, 84 место. Хуже экологическая обстановка только в Свердловской области.

«Для формирования «Национального экологического рейтинга регионов России», помимо жалоб жителей, сводок МЧС, публикаций в СМИ, статистической информации, мы используем и официальные ответы государственных органов власти на наши запросы. Заметные успехи в охране окружающей среды показывает Челябинская область. Так, контролирующие органы Челябинской области всерьез взялись за привлечение к ответственности нарушителей природоохранного законодательства», - отметил директор природоохранных программ «Зеленого патруля» Роман Пукалов.

«Что же касается «аутсайдеров», то из разговоров с чиновниками профильных департаментов, создаётся впечатление, что некоторым выгодно быть на последних позициях, так как всегда можно сослаться на рейтинг и попросить дополнительные субсидии из Федерального бюджета. Свердловская область, например, за 2018 год ни разу не предоставила информацию о проводимых ею экологических мероприятиях»,- отметил председатель Правления «Зеленого патруля» Андрей Нагибин.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», в Челябинске каждый день, начиная с первого декабря, объявляют режим «черного неба». С шестого декабря степень опасности выросла с первой до второй. Слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия сохранятся до 19 часов среды, 12 декабря.

Управление Росприроднадзора убедительно просит руководителей промышленных предприятий взять под личный контроль выполнение мероприятий, утвержденных в составе ПДВ, по снижению негативного воздействия на окружающую среду в период действия НМУ.