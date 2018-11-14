В национальном парке «Зюраткуль» потеряться будет сложнее

В этом году национальный парк «Зюраткуль» радует своими обновлениями. В марте этого года открылся интерактивный музей нового поколения, каких в южноуральском регионе всего несколько. Сейчас вышло уникальное для России приложение для смартфонов – «Путеводитель по национальному парку «Зюраткуль». Таких в стране всего пять среди 200 заповедников и национальных парков.

Теперь каждый, у кого в руках есть смартфон, сможет скачать приложение и с легкостью отправиться исследовать один из самых живописных уголков Челябинской области – знаменитый Зюраткуль. Теперь любой турист сможет скачать приложение в Google Play и узнать подробную информацию об объектах парка, проживании в домиках, маршрутах и самых популярных достопримечательностях парка.

Еще в приложении есть информация о правилах поведения в парке, стоимости входного билета и режиме работы интерактивного музея в Сатке. Также из полезного - можно узнать координаты своего местоположения. И данное приложение работает в офлайн-режиме, что очень удобно. В настоящие дни приложение разработано только для Android, позже будет версия и для iOS.

В новый зимний сезон полностью обновился сайт парка. Теперь в новом формате есть полная информация для отдыха и посещения, прописаны все льготы при покупки билета для въезда в парк, яркое видео и галерея из лучших профессиональных фотографий местных территорий. На сайте заработала новая 3D модель парк карта со всеми объектами, поселками, АЗС и достопримечательностями и интерактивная карта, которая станет интересна и новым гостям и бывалым путешественникам. Только там можно посмотреть нитку маршрутов и подробное описание.

Сотрудники национально парка «Зюраткуль» не рекомендуют выходить на маршруты в одиночку, отклонятся от маркированных маршрутов и обязательно в пути пользоваться услугами опытных проводников.