В ночь на 21 марта в Челябинской области наступит весеннее равноденствие

В четверг, 21 марта, наступит в 00:58 по московскому времени наступит День весеннего равноденствия. В Челябинской области он придется на 2 часа 58 минут.

Обычно время солнцестояния попадает на 20 марта, изредка — на 19 или 21 числа. Солнце в этот день взойдет в 6 часов 58 минут, закат начнется в 19 часов 7 минут. Два полушария будут освещены Солнцем ровно наполовину, день будет практически равен ночи. Затем Солнце продолжит свое движение, переходя из Южного полушария в Северное.

День весеннего равноденствия в астрономии считается началом отсчета весны в Северном полушарии. В Южном же полушарии, напротив, наступит астрономическая осенняя пора.

На Руси говорили, что на весенний солнцеворот прилетают посланцы Рая — жаворонки, принося с собой тепло. «Придет солнышко и к нашим окошечкам», — ждали этого дня люди. Также на весеннее равноденствие приходился день вербы — к этой дате она уже должна была распуститься: «Время вербе осеребриться». Ветки вербы приносили в дом: считалось, что она изгоняет из дома всякую тяжесть — бытовые неполадки, ссоры, болезни.

Наши предки считали этот день мистическим, ведь в этот день природа пытается найти баланс между тьмой и светом. С языческих времен до наших дней передалось много примет, которым верили предки на День весеннего солнцестояния. В этот день нужно думать только о хорошем и мечтать о светлом будущем. Считается, что какими будут мысли, таким будет и весь год.

Если найти 40 весенних проталин, то весна принесет удачу. Выпал морозный день – впереди еще 40 дней холодов. А если погода оказалась теплой, то про ночные заморозки можно забыть.