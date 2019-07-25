Прогноз погоды

В пятницу в Челябинской области будет тепло и солнечно
Фото: 
Валерий Иванов
Среда обитания
Сегодня, 09:20
Автор: 
Олеся Денисова

В пятницу, 26 июля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске будет плюс 18 градусов, влажность воздуха 78%, ветер северный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 23-25 градусов, по области – плюс 21-26 градусов. Ночью – плюс 10-15 градусов. Ветер северный, северо-восточный 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно понизится до 740 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Восход солнца в 4 часов 51 минуту, заход - в 21 час 9 минут. Долгота светового дня - 16 часов 18 минут. Луна стареющая.

По народному календарю День Архангела Гавриила.

На архангела Гавриила обращали внимание на приметы. Сухая погода в этот день обещала хорошую и сухую осень. Если же начинались сильные дожди — нужно было опасаться гибели урожая. Поэтому крестьяне обращались к небу: «Не иди дождик, где косят, а иди, где просят. Не иди, где жнут, а иди, где ждут».

Именины в этот день: Антон, Гавриил, Степан, Юлиан.

Автор: 
Олеся Денисова
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