В пятницу в Челябинской области солнце и ветер

В пятницу, 11 мая, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске – плюс 6 градусов, влажность воздуха 76%, ветер северный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 12-14 градусов. По области – плюс 11-16 градусов. Ночью – до плюс 5 градусов. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 739 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно понизится до 738 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Восход солнца - в 4 часов 53 минуты, заход - в 20 часов 48 минут. Долгота светового дня – 15 часов 55 минут. Луна стареющая.

По народному календарю – Березосок.

Наблюдали в этот день за погодой: ясный восход солнца — к ясному же лету. Если ночь будет теплой и звездной — это сулит хороший урожай. На урожай была и такая необычная примета: в этот день нужно было как можно плотней обедать — и тогда грядки и пашни будут плодородны.

Именины в этот день: Анна, Виталий, Кирилл, Максим.