В пятницу в Челябинской области тепло, небольшой дождь

В пятницу, 18 мая, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь, в горах до умеренного.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске – плюс 14 градусов, влажность воздуха 54%, ветер северо-западный 2-4 метра в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 16-18 градусов. По области – плюс 16-21 градус, на севере – до плюс 12 градусов. Ночью – плюс 3-8 градусов. Ветер западный 5-10 метров в секунду, днем порывы до 18 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно повысится до 745 миллиметров ртутного столба. Небольшие геомагнитные бури.

Восход солнца - в 4 часов 41 минуту, заход - в 21 час 1 минуту. Долгота светового дня – 16 часов 20 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Арина Капустница, Арина Рассадница.

На Арину, как и на Марфу, на Руси высаживали рассаду на грядки — главным образом, капусту и огурцы. Кстати, считалось, что этим должны заниматься только женщины — и желательно в полном одиночестве, чтобы никто не сглазил. Посадив первый росток капусты, его покрывали большим горшком, а горшок — белой скатертью, чтобы вилки получились такие же большие, белые и тугие. По краям грядки сеяли крапиву, которая должна была отпугнуть нечистую силу и вредных насекомых.

Именины в этот день: Адриан, Ирина (Арина), Яков.