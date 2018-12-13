В пятницу в Челябинской области высокая влажность

В пятницу, 14 декабря, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске ожидается минус 15 градусов, влажность воздуха 95%, ветер северо-восточный 3-5 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске ожидается минус 7-9 градусов. По области – минус 4-9 градусов, в низинах – до минус 14 градусов. В ночные часы – минус 10-15 градусов, в горах и низинах до минус 20 градусов. Ветер неустойчивый 1-6 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 751 миллиметр ртутного столба, в течение дня оно понизится до 749 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Солнце взойдет в 9 часов 13 минут, заход – в 16 часов 24 минуты. Долгота светового дня 7 часов 11 минут. Луна растущая.

По народному календарю Наум на ум.

Святому Науму молились о мудрости, прося «наставить на ум», «надоумить». Говорили, что «пророк Наум острит ум». В этот день вспоминали и другие поговорки об уме и учебе: «Голова без ума, что фонарь без свечи»; «Кто грамоте горазд, тому не пропасть»; «Корень ученья горек, да плод его сладок»; «Не учась, и лаптя не сплетешь», — и так далее. Именины в этот день: Дмитрий, Наум, Порфирий.