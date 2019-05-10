В пятницу в Челябинской области жара и грозы

В пятницу, 10 мая, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснением, местами пройдут небольшие дожди, в северной половине до умеренных, грозы, град, утром в отдельных районах туманы. Сохраняется аномальная жара.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, с дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 27-29 градусов. По области – плюс 26-31 градус. Ночью – плюс 9-14 градусов.

Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду, при грозе порывы 16-21 метров в секунду. Грозы и порывистый ветер могут вызвать чувство беспокойства и тревоги у людей с психо-эмоциональными нарушениями и ослабленной нервной системой.

Атмосферное давление выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно повысится до 745 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Восход солнца - в 4 часов 57 минут, заход - в 20 часов 47 минут. Долгота светового дня – 15 часов 50 минут. Луна растущая.

По народному календарю – Семен Ранопашец. Свое прозвище Семен (Симеон) получил из-за того, что повсюду на Руси уже начиналась пахота. Для северных и центральных областей она считалась ранней. «Рано паши — урожаи хороши», — говорили в народе. Но спешить с посевом тоже было нельзя. Хлеб было принято сеять только в теплую погоду — и в теплую землю. Чтобы понять, готова ли почва принять зерно, на нее клали обе руки и проверяли, насколько она прогрелась. Также говорили, что пахать пора, когда лес одевается в листву.

Именины в этот день: Анастасия, Георгий, Иван, Иларион, Мария, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан.