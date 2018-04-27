В рабочую субботу в Челябинской области резко потеплеет

В рабочую субботу, 27 апреля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске – плюс 7 градусов, влажность воздуха 80%, ветер западный 3-5 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 17-19 градусов. По области – плюс 17-22 градуса, на севере – до плюс 13 градусов. Ночью – плюс 2-7 градусов. Ветер западный, юго-западный 6-11 метров в секунду, днем отдельные порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 742 миллиметра ртутного столба, в течение дня оно повысится до 744 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Восход солнца - в 5 часов 21 минуту, заход - в 20 часов 24 минуты. Долгота светового дня – 15 часов 3 минуты. Луна растущая.

По народному календарю –Пудов день.

На Пуда обычно распускали почки калина и рябина. Из них в старину готовили целебные настои. Говорили также, что рябина обладала способностью исцелять от зубной боли.

Именины в этот день: Александр, Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Савва, Севастьян, Трофим, Федор.