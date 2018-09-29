В районе Катав-Ивановска в Челябинской области новые подземные толчки

Сегодня, 29 сентября, в районе Катав-Ивановска в Челябинской области вновь произошло землетрясение.

Первое случилось в начале месяца – 5 сентября. По данным Федерального исследовательского центра «Единая геофизическая службы РАН», в этом районе сегодня зафиксирована сейсмическая активность магнитудой 4,4 балла на глубине залегания 10 км. Активность наблюдалась в 19 километрах юго-западнее от Катав-Ивановска. Подземные толчки ощущали и жители Усть-Катава.

Как сообщает пресс-служба областного МЧС, пострадавших нет, как и разрушения зданий. Обследование продолжается. На работу объектов промышленности и жизнеобеспечения происшествие не повлияло. Водо- и газоснабжение осуществляется в штатном режиме.

Организована работа одиннадцати рабочих групп по проверке социально-значимых объектов, объектов инфраструктуры и жилых домов. Для проверки задействовано 51 человека и 11 единиц техники, в том числе от МЧС 11 человек и 3 единицы техники.

Ученые отмечают, что по опыту наблюдений, проводимых в Уральском регионе с 1913 года, сейсмические события здесь носят единичный характер, то есть не сопровождаются значительными повторными толчками. Однако жителям региона необходимо знать правила поведения в подобных случаях.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЮ

Разъясните членам своей семьи, что они должны делать во время землетрясения и обучите их правилам оказания первой медицинской помощи.

Держите в удобном месте документы, деньги, карманный фонарик и запасные батарейки.

Имейте дома запас питьевой воды и консервов в расчете на несколько дней.

Уберите кровати от окон и наружных стен. Закрепите шкафы, полки и стеллажи в квартирах, а с верхних полок и антресолей снимите тяжелые предметы.

Все жильцы должны знать, где находится рубильник, газовые и водопроводные краны, чтобы в случае необходимости отключить электричество, газ и воду.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ

Ощутив колебания здания, увидев качание светильников, падение предметов, услышав нарастающий гул и звон бьющегося стекла, не поддавайтесь панике (от момента, когда вы почувствовали первые толчки, до опасных для здания колебаний у вас есть 15-20 секунд). Быстро выйдите из здания, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости. Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте. Оказавшись на улице – оставайтесь там, но не стойте вблизи зданий, а перейдите на открытое пространство.

Сохраняйте спокойствие и постарайтесь успокоить других. Если вы вынужденно остались в помещении, то встаньте в безопасном месте: у внутренней стены, в углу, во внутреннем стенном проеме или у несущей опоры. Если возможно, спрячьтесь под стол (если он достаточно прочен) – он защитит вас от падающих предметов и обломков. Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. Если с вами дети – укройте их собой.

Не пользуйтесь свечами, спичками, зажигалками – при утечке газа возможен пожар. Держитесь в стороне от нависающих балконов, карнизов, парапетов, опасайтесь оборванных проводов. Если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, но не покидайте автомобиль, пока толчки не прекратятся.

Будьте в готовности к оказанию помощи при спасении других людей.

Фото из открытых источников