В реке Миасс обнаружили раков

Активисты общественного экологического движения «Экочел», которые проводили субботник на берегу реки Миасс в районе улицы Университетская Набережная, обнаружили целое семейство ракообразных.

Раки обитают там, где более-менее чистая вода и естественные берега. Им важно, чтобы по берегам росла околоводная растительность, а на дне был песок, где они смогут рыть себе норы.

«Мы, как обычно, проводили плановое мероприятие по очистке берегов от мусора, и вдоль воды нами были обнаружены раки, а через некоторое время мы увидели еще несколько семейств. Мы слышали от рыбаков, что в прошлом году их ловили в Шершневском водохранилище, но в реке Миасс мы наблюдаем их впервые. Очевидно, что водоем самоочищается и вода становится лучше, поэтому их появление неудивительно. После того, как их поймали и сфотографировали, мы отпустили их обратно в среду обитания в надежде, что популяция вскоре увеличится, а вода станет еще чище» - рассказал руководитель общественного экологического движения «ЭКОЧЕЛ» Ильдар Файзуллин.

Появившиеся раки в реке Миасс говорят об улучшении качества воды в водоеме, а также о том, что вода обогащена достаточным количеством кислорода для их появления. Река в центре города мало подвержена загрязнению. Как правило, это стоки, попадающие в реку с ливневой канализацией, иногда хозяйственно-бытовой.

«Сейчас мы начали работы по санитарной очистке русла реки Миасс. В будущем, в рамках реализации национального проекта «Экология», мы планируем создать проект, пройти экспертизу и получить федеральное финансирование на капитальную очистку реки, а также на её реабилитацию. В будущем это позволит улучшить в десятки раз качество воды и количество аквакультуры в водоеме», - говорит начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота министерства экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Вот только неизвестно, а можно ли есть обнаруженных раков.