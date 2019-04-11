В семи городах Челябинской области – режим «черного неба»

В семи городах Челябинской области установились неблагоприятные метеорологические условия, способствующие скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Режим «Черного неба» - в Челябинске, Аше, Коркино, Карабаше, Сатке, Златоусте и Магнитогорске.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, НМУ первой степени опасности продлятся до 19 часов четверга, 11 апреля.

В этот период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в приземном слое атмосферного воздуха - на уровне дыхания людей.

Жители Челябинска в социальных сетях возмущаются, город опять утонул в вонючем тумане. Многие горожане жалуются на головную боль, нехватку кислорода. «Желто-оранжевая дымка уже третий день, воздуха нет. Голова болит», - возмущается Наталья. «На улице тепло. Самое время вечером погулять с ребенком. Но дышать нечем. Чувствуется запах чего-то горелого», - пишет жительница Советского района.

«В центре нечем дышать. Вроде вони сильной нет, но и кислорода тоже. Голова опять раскалывается», - отмечает Надежда.

«Вечером в 21.36 часов Ленинский район (у Молнии) резко завоняло горелым мазутом и химией. Пришлось спешно закрывать все окна. Пока закрывала, наглоталась. Сейчас сильно першит горло, кашель», - жалуется горожанка. Другая жительница уточняет, в воздухе стоит запах горелой проводки. «У нас в Копейске такая же резкая вонь жженой проводкой», - отмечает Анна.

Администрациям городов, где объявлены НМУ, предписано обеспечить выполнение конкретных мероприятий в периоды наступления неблагоприятных метеорологических условий: запретить движение грузовиков в спальных районах, ограничить движение легковых автомобилей и погрузочно-разгрузочные работы.

Владельцев автотранспортных средств просят в период НМУ по возможности отказаться от использования личных автомобилей и воспользоваться общественным транспортом. Правда, мало кто из южноуральцев прислушался к этой просьбе.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора по телефону 8-800-100-26-73 и 8(800)100-00-04, в управление Росприроднадзора по телефону 8-351-237-81-83 или 7 (908)094-00-64, в ЕДДС по телефону 112 или через сайт Роспотребнадзора.