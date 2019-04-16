В Снежинске из спячки вышел медведь, проспавший в городе зиму

В Снежинске (Челябинская область) проснулся медведь, который в начале зимы устроился на зимовку в центре города. Для мишки установили клетку-ловушку с приманкой. Клетка находится под постоянным наблюдением, правда, говорят, что вероятность попадания медведя в нее примерно 30%.

Снежинский медведь – так окрестили косолапого, свившего гнездо в окрестностях закрытого административно-территориального образования Челябинской области, вышел из спячки. Он проснулся и находится в том же районе, где и был.

Косолапый хищник вышел из леса осенью прошлого года, устроив себе уютную постель из веток в двух километрах от дороги, ведущей в Снежинск, и пятого декабря преспокойно заснул. После того как бурый медведь впал в спячку, комиссия по чрезвычайным ситуациям Снежинска провела внеочередное заседание, приняв решение оградить мишку от назойливых туристов и дать ему спокойно выспаться.

Во время спячки лесного жителя администрация Снежинска позаботилась о том, чтобы для него соорудили клетку с приманкой, а минэкологии подготовило все необходимые документы на отлов. Когда мишка среагирует на приманку и окажется в закрытой клетке, его доставят в один из государственных заказников Челябинской области, где обитают его сородичи.

«В клетку он пока не пошёл. Впрочем, опыт якутских коллег говорит о том, что вероятность того, что такой осторожный и умный зверь, как медведь, пойдёт в клетку, составляет не более 30%. Причём эффективность клетки характерна в основном в конце марта – начале апреля, пока ещё не проросла трава, нет насекомых, то есть обычной кормовой базы. В это время, после пробуждения, голодный медведь как раз и может среагировать на приваду. Однако со временем, при появлении естественного корма, которым питается животное в природе, он уже вряд ли пойдёт в клетку», - сообщили в администрации Снежинска.

Сейчас медведь продолжает жить в лесу, в своей естественной среде обитания. Снег в лесу сейчас практически сошёл, возможность для питания есть, и в таких условиях, по мнению специалистов, медведь к людям выходить не должен. Производить его отстрел сейчас нельзя, так как отстреливать его можно только в том случае, если он представляет реальную угрозу жизни и здоровью людей при проявлении с его стороны открытой и ярко выраженной агрессии.

Все мероприятия, которые администрация города, комиссия по чрезвычайным ситуациям могли и должны были провести, проведены в соответствии с законодательством. Медведь живёт в лесу в своей среде, в настоящий момент его жизни ничего не угрожает, и он сам тоже ни для кого не представляет опасности. При этом, конечно, снежинцам всё равно следует соблюдать разумную осторожность при посещении данной территории.