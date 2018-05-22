В среду в Челябинской области сильный ветер и ночные заморозки

В среду, 23 мая, в Челябинской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске ожидается плюс 11 градусов, влажность воздуха 34%, ветер северный 3-5 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске ожидается плюс 20-22 градуса. По области – плюс 19-24 градуса. В ночные часы – плюс 5-10 градусов, в горах и низинах – до минус 1 градуса. Ветер северный, северо-западный ночью 7-12 метров в секунду, отдельные порывы 14-19 метров в секунду, днем 4-9 метров в секунду, отдельные порывы до 14 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 751 миллиметр ртутного столба, в течение дня оно понизится до 747 миллиметров ртутного столба. Геомагнитная обстановка спокойная.

Солнце взойдет в 4 часа 33 минуты, заход – в 21 час 9 минут. Долгота светового дня 16 часов 36 минут. Луна растущая.

По народному календарю Симон Посев.

День Симона считался на Руси лучшим временем для поиска кладов, а также для сбора лекарственных растений, в том числе корений. Чтобы они имели надлежащую целебную силу, собирать их нужно умеючи — в определенное время, с выполнением разных обрядов. В частности, перед тем как идти за травами, человек должен был тщательно вымыться и надеть чистое белье. А некоторые, особо ценные травы, полагалось срывать даже не чистыми руками, а через платки и рушники.

Именины в этот день: Василий, Кирилл, Симон, Таисия.