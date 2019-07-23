В среду в Челябинской области сохранится жара

В среду, 24 июля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, утром в Челябинске было плюс 19 градусов, влажность воздуха 74%, ветер северо-западный 3-5 метров в секунду.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 24-26 градусов, по области – плюс 23-28 градусов. Ночью – плюс 10-15 градусов. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, днём порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление ниже нормы – 737 миллиметров ртутного столба, в течение дня оно повысится до 739 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле спокойное.

Солнце взошло в 4 часов 47 минут, заход - в 21 час 13 минут. Долгота светового дня - 16 часов 26 минут. Луна стареющая.

По народному календарю Ольга Страдница.

Страдницей Ольгу прозвали за то, что ее именины на Руси приходились на самый разгар полевых работ. В это время в поля и луга выходили всей деревней: кто занимался жатвой, кто заготовкой сена; детей отправляли в лес — по грибы и по ягоды. Также эту пору называли страдно-грозовой, поскольку нередко случались грозы. Также подмечали: резкий гром – к тихому дождю, гулкий — к ливню.

Именины в этот день: Аркадий, Елена, Лев, Ольга.