В субботу в Челябинской области еще будет припекать, в воскресенье - дожди с грозами

В предстоящую субботу, 28 июля, в Челябинской области сохранится жаркая погода, местами пройдут кратковременные дожди. В воскресенье, 29 июля, жара в большинстве районов (кроме южных) спадет, прогнозируются грозы и в отдельных районах град.

В восточной половине региона сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в субботу в дневные часы воздух прогреется до плюс 26-31 градуса, в Челябинске – 28-30 градусов.

В воскресенье – плюс 19-24 градуса, в Челябинске – плюс 22-24 градуса, на крайнем юге -до плюс 30 градусов. Ночью – плюс 13-18 градусов.

Ветер северо-западный, северный 3-8 метров в секунду. В воскресенье ветер усилится, при грозе его отдельные порывы будут достигать 22 метров в секунду.

Атмосферное давление остается выше нормы – 745 миллиметров ртутного столба. В воскресенье оно на 1-2 единицы понизится, а к понедельнику повысится до 746 миллиметров ртутного столба.

В субботу по народному календарю день Улита и Кирика. Не жни на Кирика и Улиту - маньяки увидишь (видения, если будешь жать). Матушка Улита считается бабьей заступницей.

Листья на деревьях начинают приобретать осеннюю окраску. Первой желтеет мелколистная липа.

В воскресенье, 29 июля, по народному календарю день Афиногена. Первый сжатый сноп в этот день - именинный. Его ставят в красный угол в избе.

На Афиногена птицы замолкают. Лето перешагнуло знойный возраст. «Если этот день с теплом да со светом - уберешься загодя со жнитвом, а коли будет дождливым - хлеб в снопе прорастет» (погода будет сырой). Кончаются жаркие дни. Ночи становятся холоднее.