В выходные и в понедельник в пяти городах Челябинской области НМУ второй и первой степени опасности

В пяти городах Челябинской области на все предстоящие выходные и понедельник объявлены неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в Челябинске с 19 часов пятницы, 7 декабря, по 19 часов понедельника, 10 декабря ожидаются НМУ второй степени опасности.

В Магнитогорске с 17 часов пятницы до 19 часов субботы – НМУ первой степени, а затем до вечера понедельника – НМУ второй степени.

В Коркино и Сатка сохраняются объявленные ранее НМУ первой степени опасности.

В такой период слабый ветер неблагоприятного направления и ночная инверсия способствуют скоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. В Коркино ситуацию усугубляет также горящий и «газующий» разрез.

По данным с постов государственной наблюдательной сети ЦГМС,6 декабря зафиксировано превышение нормативов по формальдегиду, по диоксиду азота и сероводороду.

Пятого декабря отмечены превышение по оксиду азота и диоксиду азота.

Южноуральцам советуют в период НМУ сократить время пребывания на улице, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; заниматься физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах. При наличии хронического заболевания строго выполнять назначения, рекомендованные лечащим врачом, иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Горожанам также рекомендуют по возможности отказаться от использования личных автомобилей и воспользоваться общественным транспортом.

Управление Росприроднадзора убедительно просит руководителей промышленных предприятий взять под личный контроль выполнение мероприятий, утвержденных в составе ПДВ, по снижению негативного воздействия на окружающую среду в период действия НМУ.

Жалобы на ухудшение качества атмосферного воздуха можно направлять в Управление Роспотребнадзора по телефону 8-800-100-26-73 или через сайт: 74.rospotrebnadzor.ru.