В выходные в Челябинской области тепло, грозы

В предстоящие выходные, 19 и 20 мая, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, пройдет небольшой дождь, гроза.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в субботу в дневные часы синоптики обещают плюс 18-23 градуса. В воскресенье - плюс 27-32 градуса. В ночные часы ожидается плюс 8-13 градусов. Ветер юго-восточный, южный 5-10 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду.

Атмосферное давление выше нормы – 747 миллиметров ртутного столба, к воскресенью оно понизится до 739 миллиметров ртутного столба. Небольшие геомагнитные возмущения.

19 мая по народному календарю Иов Горошник.

В этот день говорили: «Приходи работать на белые горохи». На Руси горох и бобы были доступны всем — даже беднякам. Не зря существовала присказка «остаться на бобах».

Именины в этот день: Василий, Денис, Иван, Иларион, Иов.

20 мая – Купальница.

Купальница — разгар сева, это время ни в коем случае нельзя было упустить. Однако, говорили, что домашние семена вырождаются, становятся негодными для посева. Существовала примета, что самый хороший урожай получается от чужих семян, особенно если они были украдены. Поэтому хозяева в этот день ходили друг к другу в гости и потихоньку старались взять немного семян. Поскольку так делали все, в убытке никто не оставался. С периодом сева было связано множество примет: «Сей под погоду — будешь есть хлеб год от году»; «В новолуние сеять — все червь поест»; «Ветры восточные и западные для посадки и посева лучше всего».

Именины в этот день: Акакий, Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Семен, Степан, Фаддей.